Julie Odell tourmentée dans les bayous de Louisiane

C'est au bord d’un lac dans la région marécageuse de la Louisiane, que la songwriter et chanteuse semble trouver la paix dans un moment de tension exprimée par l'énergie rock de Cardinal Feather, titre phare de son album Autumn Eve attendu le 30 septembre via Frenchkiss Records. La voix aux multiples tessitures de Julie Odell se fait murmure ou éruption dans un jeu d'équilibre brillant, ses chansons possèdent plusieurs facettes variant les tempos et les atmosphères au gré des émotions de l'artiste : « Intérieurement, je me sens toujours soit très agitée ou soit très calme » explique Odell, peu intéressée par le consensus mou. « Du coup, j’aime passer du très bruyant, avec un rythme soutenu, au murmure délicat. Je suis obsédée par les dynamiques et les contrastes ».

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. Gérer mes choix J'autorise

L'énergie de Cardinal Feather contraste ainsi avec la folk délicate et rêveuse du premier titre dévoilé, Caterpillar, une chanson introspective évoquant « le courage qu’il faut pour changer et faire un pas dans l’inconnu ». Originaire de La Nouvelle-Orléans, Julie Odell a beaucoup voyagé avec ses parents artistes, s'est rêvée météorologiste quand elle poursuivait les tornades avec ses amis. Mais c'est finalement l'écriture et la musique qui l'ont conduite à jouer des valses délicates au piano, en première partie de groupes hardcore, dans les clubs du Sud de la Louisiane puis de fonder le groupe folk-rock psyché Giant Cloud. Un itinéraire qui explique peut-être sa vision créative singulière dans l'art du songwriting et de la composition.

Publicité