"Jungle Lion", un mix inédit de Lee 'Scratch' Perry

Pionnier du dub et producteur visionnaire qui a bouleversé le son studio moderne bien au-delà de la musique jamaïcaine, Rainford Hugh Perry alias Lee 'Scratch' Perry nous a quittés le 29 août 2021 à l’âge de 85 ans laissant derrière lui des décennies de productions dub et reggae. Un patrimoine compilé un an après sa mort par Trojan Records qui a choisi, pour cet hommage au vieux lion mystique, 109 titres gravés avec son 4-pistes dans son légendaire studio de l’ouest de Kingston, Black Ark.

Une sélection de ses grands succès des années 60 et 70 enrichie de mix inédits ou rares de titres comme Police And Thieves de Junior Murvin, Hurt So Good de Susan Cadogan et Return Of Django de sa formation studio The Upsetters ou de Jungle Lion.

Après avoir fondé son propre label Upsetter Records, Lee 'Scratch' Perry avait créé son home studio Black Ark en 1973, révolutionnant en toute liberté les possibilités d'enregistrement en superposant notamment ses propres rythmes et riddims avec des parties vocales répétitives piochées sur d'autres enregistrements. Avant de tomber en dépression et de mettre le feu à son studio en 1983 (selon la légende), le génie du son y a gravé l'histoire du reggae et du dub avec son collectif à géométrie variable The Upsetters en produisant les plus grands succès du genre avec Max Romeo (War Ina Babylon), The Heptones (Party Time), les Congos (Heart of the Congos) mais aussi Junior Murvin & Jah Lion, Junior Byles, Prince Jazzbo, Prince Jazzbo, Dave Barker, The Inspiration et tant d'autres.