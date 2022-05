Publicité

Blues Justin Adams & Mauro Durante "Cupa cupa" Par Clément Echard Partager

Le producteur, compositeur et guitar hero anglais Justin Adams et le violoniste percussionniste Mauro Durante sortaient en octobre dernier l'album Still Moving. Ils sont venus le présenter dans les studios de FIP. Plongez dans leur univers durant cet extrait de leur session live.

