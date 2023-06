"Kaf Do Lo", le groove poétique d’Oriane Lacaille

Après un premier EP pour la collection “Hear my voice” du label Beating Drum de Piers Faccini, Oriane Lacaille co-produit son premier album sous son nom, enregistré au Love Island Studio à Angers par Freddy Boisliveau. Onze titres forts, attendus le 6 octobre, imprégnés du métissage de l’île de la Réunion et de ses voyages, chantés à la fois en créole et en français. L'osmose est parfaite avec Héloïse Divilly aux percussions, batterie, kayanm et chœurs et Yann-Lou Bertrand à la contrebasse, trompette, flûte traversière et chœurs. Voici Kaf Do Lo, un premier titre poétique sur l'homme noir de la mer, l'homme-poisson qui, sur son embarcation de fortune, pêche la vie. La vidéo est réalisée par Robin Alliel :

Née dans le chaudron du son, Orianne Lacaille chante, joue sur scène avec son père, figure incontournable de la culture réunionnaise, depuis l’âge de douze ans. Elle a aussi forgé son identité avec son frère sur les chansons d'Alain Peters, auprès d'André Minvielle, Fantazio, Loïc Lantoine, Romane, Brigitte Fontaine … et dans ses propres projets, La Tribu des Femmes, Titi Zaro avec Coline Linder, Femmes Fanm ou Bonbon Vodou avec JereM. De ses inspirations africaines, indiennes, malgaches, européennes, éclosent des chansons simples et belles qui conjurent force et colère, amènent de la joie et de la lumière. Elles parlent des femmes, de leur courage, de l'amour, des injustices de l'esclavage, des migrations, des violences domestiques et de ses espoirs aussi. Si sa voix pure, tantôt mélancolique, tantôt ensoleillée, dévoile cette fois son jardin secret, elle est aussi une respiration pleine d'humanité car chez les Lacaille, la musique n'est que partage.

En concert :

13 juillet - Annecy (74) - Ah La Belle Saison

01 août - Narbonne (11) - La Tempora

02 août - Gignac (34) - Domaine Pélican