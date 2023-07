Kahil El'Zabar : "Don Cherry était un rassembleur d’esprits"

« C’est le nouveau Sun Ra ! ». A l’issue du concert de Kahil El’Zabar ce vendredi soir, Gilles Peterson ne cachait pas son admiration pour ce musicien visionnaire qu’il a choisi d’inviter cette année sur la scène de son Worldwide Festival. Le multi-percussionniste de Chicago, accompagné de son Ethnic Heritage Ensemble, est ainsi venu présenter en live au Théâtre de la Mer son passionnant disque-hommage à Don Cherry, un concert cosmique et une communion avec le public qu’une pluie soudaine n’est pas parvenue à dissiper.

Qu’avez-vous ressenti durant ce concert, Kahil El'Zabar ?

Publicité

Je suis vraiment reconnaissant au public d’être resté avec nous lorsqu’il s’est mis à pleuvoir. Nous avons essayé de nous connecter à l’énergie et à l’esprit de la communauté. C’était vraiment un moment merveilleux pour nous.

Qu’est ce qui est le plus essentiel selon vous, écrire la musique ou la jouer devant un public ?

Que ce soit en écrivant, en composant ou en jouant devant un public, si j’ai la chance d’avoir une révélation au moment où cela doit s’accomplir, alors je peux m’adresser à vous avec authenticité. Que cela se produise lorsque je compose ou lorsque je joue, j’en suis dans tous les cas on ne peut plus reconnaissant.

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. Gérer mes choix J'autorise

Qu’incarne pour vous Don Cherry aujourd’hui ?

Sur le plan musical, et de mon point de vue, Don Cherry représente l’élégance, le respect des traditions, et l’innovation. Il était aussi l’amour à l’état pur, car il y avait dans sa musique une sensibilité collective et communicative. Je pense que le temps passant, il sera de plus en plus reconnu pour la valeur de son anticipation et de sa compréhension qu’il n’y a qu’un peuple, qu’il n’y a qu’une seule planète, et qu’au sein de notre musique, nous devons tous toujours restés connectés à celle-ci.

Vous souvenez-vous de la première fois que vous avez découvert sa musique ?

C’était lorsqu’il jouait avec l’extraordinaire et si influent quartet d’Ornette Coleman. Et lorsque j’ai découvert l’intensité du son de Coleman mêlé au ton doux, beau, et sophistiqué de Don Cherry, cette articulation m’a beaucoup touché alors que j’étais encore jeune. Et j’ai su alors que je souhaitais prendre la même direction en tant qu’artiste.

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. Gérer mes choix J'autorise

Vous avez d’ailleurs choisi de réinventer le Lonely Woman d’Ornette Coleman sur votre album… En quoi ce titre est-il particulier ?

C’est, je pense, l’une des compositions les plus intéressantes et uniques du quartet, car le tempo de Billy Higgins était en double 4-4 face au mid-tempo d’Ornette. Et cette approche qu’ils ont eue de la cacophonie et du contrepoint était si sophistiquée et à la fois si simple, que j’ai souhaité essayer de la réinventer avec ma propre conception d’une performance musicale.

Quel sens donnez-vous au titre de votre disque-hommage, Spirit Gatherer ?

Que ce soient ses œuvres composées avec Condona, Old and New Dreams, ou avec le quartet d’Ornette Coleman, ou encore ses compositions sur l’album Brown Rice, Don Cherry était quelqu’un qui avait compris l’esprit du son véritable. Et c’est la raison pour laquelle le titre qui m’a inspiré pour intituler cet album est Spirit Gatherer. Le rassemblement des personnes toute nature, des cultures de toute nature, le rassemblement des idées de toute nature. Don Cherry était un rassembleur d’esprits.

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. Gérer mes choix J'autorise

Harvest Time est un grand titre de Pharoah Sanders que vous réinventez aussi sur ce disque. Quel souvenir gardez-vous de lui aujourd’hui, un an après sa disparition ?

Il était un ami proche et j’ai eu la chance de collaborer avec lui plusieurs fois. Il était aussi un mentor inspirant et je pense qu’il cristallisait l’idée même de service à travers sa musique en s’adressant à tous, que vous soyez un mélomane averti ou un simple amateur. Le son de Pharoah Sanders était toujours immédiat, toujours rafraichissant, et toujours sincère.

Le spiritual jazz inspire aujourd’hui de jeunes jazzmen comme Kamasi Washington ou encore Shabaka Hutchings. En quoi ce mouvement musical peut-il encore répondre à notre époque ?

J’ai assisté à un concert de Shabaka Hutchings avec les Sons of Kemet, et j’ai pu voir dix mille personnes inspirées, excitées, ressentir la joie mais aussi ressentir l’esprit tranquille qui sommeille en eux. J’ai vu aussi Kamasi Washington devant quinze mille personnes, et cela m’a rendu heureux de voir ces jeunes gens reconnecter avec les traditions de nos valeurs, et les réinventer au sein de leur propre génération. Cela montre leur engagement, leur authenticité, et leur désir de rester libres.

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. Gérer mes choix J'autorise

Vous avez grandi au sein d’une scène exceptionnelle à Chicago, où la fraternité entre les artistes était puissante… Quel souvenir gardez-vous de cette période ?

Il faut imaginer que dans le garage de mes parents, là où dormait la voiture, j’avais l’habitude de répéter avec Chaka Khan. Et que je n’avais que 14 ans lorsque j’ai partagé des cours avec Muhal Richard Abrams, puis avec Roscoe Mitchell. Imaginez ce que cela peut représenter pour un adolescent, l’excitation de côtoyer des artistes aussi lumineux et d’évoluer avec eux quotidiennement. De travailler avec des groupes comme les Five Fairsteps, ou encore Donny Hathaway lorsqu’il était encore à Chicago. J’ai aussi grandi et j’ai vu Herbie Hancock avant qu’il ne commence à jouer avec Miles, et avant qu’il ne parte à New York. Je ressens un immense privilège d’avoir vécu tout cela, d’avoir connu toutes ces expériences uniques. J’ai essayé de passer cela avec la plus grande authenticité aux jeunes générations. Et je suis vraiment reconnaissant de pouvoir continuer à le faire, aujourd’hui encore.