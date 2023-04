Kamasi Washington, Robert Glasper et Terrace Martin relancent Dinner Party

En 2020, la planète jazz et hip hop découvrait la super comète Dinner Party, une collection de pépites down tempo où s'entrelaçait harmonieusement l'instrumentation jazz expérimentale avec des mélodies soul et R&B sur une production hip-hop classique. Le collectif du même nom était en fait constitué de trois amis producteurs et musiciens, tous héros de la scène jazz hop américaine, les deux Californiens, Terrace Martin et Kamasi Washington, et le new-yorkais d'adoption Robert Glasper.

Si les deux premiers étaient ensemble à l'école secondaire, Martin et le claviériste Robert Glasper se sont rencontrés dans un camp de jazz dans les années 1990. Tous restaient connectés notamment dans l'univers hip hop de Kendrick Lamar et du producteur Patrick Douthit alias 9th Wonder avec qui ils s'associèrent sur Dinner Party. Trois ans après, les complices se sont retrouvés en studio pour graver leur deuxième album Enigmatic Society attendu le 14 avril avant une série de concerts à Coachella.

Publicité

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. Gérer mes choix J'autorise

Sur la chanson d'amour R&B, For Granted, le pianiste Robert Glasper, le saxophoniste Kamasi Washington et le multi-instrumentiste Terrace Martin ont invité Arin Ray et Phoelix, tandis que le titre Insane bénéficie des beats hip hop lourds de Sounwave et de la voix de Ant Clemons, collaborateur de Kanye West ou Ty Dolla Sign. Adepte elle aussi des fusions les plus renversantes, la chanteuse de la Nouvelle-Orléans Tarriona "Tank" Ball, du combo Tank and The Bangas, vient compléter ce nouveau chef-d'œuvre collectif d'une formation qu'on aimerait voir sur scène en France cet été.

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. Gérer mes choix J'autorise