Kansas Smitty's réinvente son jazz sur "We’re Not in Kansas Anymore"

Pendant des années le Kansas Smitty's a été un des lieux phares de la création débridée de la scène jazz londonienne et si le club a fermé ses portes, la formation du même nom continue, elle, de célébrer avec modernité l'immense héritage du blues et du jazz du siècle dernier. Fondé par le saxophoniste et clarinettiste d'origine italo-américaine Giacomo Smith, le groupe à géométrie variable s'est émancipé au fil de ses albums de son esthétique swing, préférant l'atmosphère aux structures pour offrir des compositions complexes et élégantes au service des émotions. Un virage spirituel autant que musical amorcé en 2020 sur Things Happened Here et qui s'accentue aujourd'hui avec l'album We’re Not in Kansas Anymore.

« Je veux que l'auditeur ressente une grande variété d'émotions, je veux qu'il visualise des choses. Il y a de la joie et de l'humour, mais il y a aussi de la spiritualité. Il y a du sérieux, il y a de la perte et du désir, et tout cela est volontaire » déclare le compositeur qui a récemment produit le dernier album de Jamies Cullum ou de l'étoile montante de la batterie Jas Kayser.

Giacomo Smith sculpte ici un univers cinématographique plus créatif que jamais, plongeant son blues et son swing d'antan dans un jazz imprégné de musique tourareg, malienne ou éthiopienne, de pulsation broken-beat et de groove chaleureux. Sur cette œuvre à la beauté intemporelle, les trompettistes Dylan Jones (Ezra Collective) et Laura Jurd (Dinosaur) rejoignent les complices du saxophoniste ; Dave Archer à la guitare, Ferg Ireland à la contrebasse, Will Cleasby à la batterie, Joe Webb au piano et Alec Harper au saxophone ténor.

Kansas Smitty's est en concert les 23 et 24 février au Duc des Lombards à Paris.