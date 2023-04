Kareen Guiock-Thuram rend hommage à Nina Simone

Vingt ans après ses débuts sur M6, Kareen Guiock-Thuram, rédactrice en chef du journal télévisé de 12h45 qu’elle présentait depuis dix ans, a annoncé une parenthèse pour se consacrer à sa passion, la musique. Avec l'album Nina - (Tribute to Nina Simone), un projet de longue haleine mené avec son ami Dominique Fillon, elle explore le répertoire de la légende de la soul et du jazz, décédée en France en 2003, dont le parcours fut semé d'embûches, de gloire et d'engagement dans la lutte pour les droits civiques. La première femme Noire à présenter un journal télévisée en France ne pouvait que se sentir proche de la combattante. Le titre Mr Bojangles est un hommage à tous les artistes épris de liberté :

«Cet hommage s’est imposé comme une évidence, lorsque Dominique Fillon me l’a soufflé. Nina Simone est la chanteuse de jazz qui m’émeut le plus. Dans sa voix, dans sa musique, j’entends cette conscience aiguë de sa valeur et de ce qu’elle mérite. Je ressens la dignité qui était la sienne dans un monde qui n’était pas taillé pour elle. Pire, qui lui était hostile. Sa modernité, ses engagements ont nourri son talent. Jamais de posture, mais des prises de position. Il y avait une élégance infinie dans sa rébellion, l’expression appliquée de sa nature profonde, sans aucune compromission. Nina Simone est pour moi un chemin et une destination. Je me nourris à sa source, souvent…»

De Mr Bojangles à My Baby Just Cares For Me en passant par I Put A Spell On You, Le Vent des Rêves, Nobody’S Fault But Mine, Leçon D'Être ou Little Girl Blue, la voix de velours de Kareen Guiock-Thuram exprime une intimité et un engagement qu'elle ne s'est jamais permise en tant que journaliste. On aime le charisme de l'épouse du footballeur Lilian Thuram, sa voix de velours et son aisance. La journaliste-chanteuse souhaite mener ses deux carrières de front. On lui souhaite bonne chance.

En concert :

Paris - Café de la Danse le 16 Mai (Festival ‘Paris Music’)

Alençon - Festival Les Échappées Belles le 15 juin