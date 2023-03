Kassa Overall invite Nick Hakim et Theo Croker sur "Make My Way Back Home"

Dans le cercle restreint des rythmiciens visionnaires qui écrivent en ce moment le futur du jazz, le batteur et producteur Kassa Overall se voit comme "un musicien de jazz, un rappeur de sacs à dos et un producteur de chambre à coucher". Une humilité bien loin de son immense talent à sculpter méticuleusement un discours musical révolutionnaire au service de la conscience individuelle et collective. Comme son compatriote Makaya McCraven, l'artiste de Seattle utilise un processus minimaliste pour capturer en direct les prouesses polyrythmiques de sa batterie et de sa boîte à rythme Roland 808 avant de les refaçonner "à la manière d'un collage" dans son laboratoire de création nomade.

Après avoir sorti son deuxième album I Think I'm Good chez Brownswood, Kassa Overall est retourné dans la maison familiale, profitant d'une période d’intense réflexion et de remise en question, pour écrire son nouveau long-format Animals attendu le 26 mai sur le label anglais Warp. L'explorateur rythmique en avait déjà dévoilé le premier titre, Ready To Ball, une réflexion uptempo sur la frustration et l'obsession de réussite. Aujourd'hui, il présente Make My Way Back Home, une rêverie obsédante où les rythmes et les voix se superposent et se télescopent sur une mélodie chaleureuse comme les échos des pensées chaotiques de l'artiste.

Kassa Overall est rejoint sur Make My Way Back Home par le chanteur Nick Hakim, rencontré via Onyx Collective et son complice régulier Theo Croke . Des musiciens proches rejoints sur l'album par d'autres invités comme le pianiste Vijay Iyer, le percussionniste Bendji Allonce, le saxophoniste Tomoki Sanders, Jherek Bischoff pour les arrangements de cordes, la chanteuse soul Laura Mvula, l'artiste pop Francis Farewell Starlite ou les rappeurs Wiki et Danny Brown.

« On se considère comme des humains, n’est ce pas ? Pourtant on se conduit comme des animaux les uns envers les autres. On justifie l’immoralité en privant les gens d’une part de leur humanité. C’est un animal, donc je peux le traiter comme tel. Toutes ces petites questions que je pose dans ces chansons renvoient vers de grandes questions à propos de l’humanité : suis-je libre ou suis-je un animal de cirque ? Ces questions rejoignent la façon dont je pense à la race » conclut Kassa Overall.

Fils d'une mère ethnomusicologue joueuse de tablas et d'un père rasta saxophoniste, Kassa Overall débute à la batterie avant de s'intéresser au rap puis d'étudier la batterie jazz et la théorie musicale au conservatoire d’Oberlin, dans l’Ohio. Il passe ses nuits devant sa MPC, ses enceintes de studio et sa session Pro Tool, avant de rencontrer son mentor rythmique Billy Hart. C'est à cette époque qu'il connaît ses premiers épisodes maniaques et une tentative de suicide, des thèmes qu'il aborde une fois encore sur son nouvel album. A New York il tourne avec la pianiste Geri Allen, rencontre le trompettiste Theo Crocker et tourne avec des légendes comme Christian McBride, Donald Byrd, Vijay Iyer, Francis & the Lights ou Gary Bartz. Mais c'est en solo qu'il va libérer en 2019 toute sa force créatrice et modeler sa propre grammaire jazz et hip hop sur son premier album Go Get Ice Cream and Listen to Jazz.