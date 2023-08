Kendra Morris revient avec "I Am What I​’​m Waiting For"

Kendra Morris a fait ses débuts dans les bars Floride avant de déménager à New York et d'être repérée avec sa première démo solo par le producteur Jeremy Page. Un partenariat fructueux qui a duré dix ans depuis la sortie de son premier album Banshee en 2012 jusqu'au disque Nine Lives l'an dernier. Saluée pour sa puissance vocale, ses interprétations habitées et ses talents d'écriture, la chanteuse et guitariste a évolué dans bien des univers musicaux, notamment dans le hip-hop en collaborant avec DJ Premier, 9th Wonder, MF Doom ou Ghostface Killah.

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. Gérer mes choix J'autorise

Un background musical déjà riche qui ne suffisait plus à la musicienne, désireuse d'écrire un nouveau chapitre de son road trip artistique. C'est avec le co-auteur et producteur Torbitt Schwartz, alias Little Shalimar (Run The Jewels), que Kendra Morris a trouvé ce nouvel élan créatif. "Comment mettre de soi-même dans un album ? Avec Torbitt, nous avons voulu donner l’impression qu’on avait sondé mon cerveau" confie la chanteuse, évitant le confort des chansons d'amour pour des réflexions plus intimes soutenues par une réinvention sonore sophistiquée et lumineuse.

Publicité

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. Gérer mes choix J'autorise

Évoluant entre funk, pop, dub, exotica et doo-wop, chacune des onze chansons hors du temps de l'album I Am What I’m Waiting For dépeignent les pensées de Kendra Morris guidées par l’authenticité et la confiance en soi face aux défis du quotidien : "Ce sont les textures et les détails spécifiques de l’existence, de la musique et de l’art qui donnent un sens à la vie" déclare la musicienne qui s'évade ici de son univers neo-soul trop étriqué pour cet auto-portait musical sublimant les imperfections.

L'album I Am What I’m Waiting est attendu le le 25 août chez Karma Chief Records et Kendra Morris est en concert :

le 4 octobre au Pop Up à Paris

le 5 octobre au festival Jazz sur son 31 à Toulouse

le 11 octobre à l'Iboat à Bordeaux

le 12 octobre au La Rochelle Festival

le 13 octobre à Massy (Pau B)