Kevin Morby toujours dans ses souvenirs sur "More Photographs (A Continuum)"

Marqué par le décès brutal de son père en 2020, le songwriter originaire de Lubbock au nord-est du Texas s'était lancé dans un long périple cathartique sur les routes du Mississippi ou du Tennessee pour finalement trouver l'inspiration et écrire l'album This Is A Photograph. Un pur bijou de folk orchestrale aussi introspectif qu'haletant que Kevin Morby a décidé de prolonger avec sa suite More Photographs (A Continuum).

« Si This Is a Photograph est une maison dans laquelle vous avez vécu », a déclaré Morby dans un communiqué de presse, « alors More Photographs est peut-être la même maison vécue différemment. Comme si vous, son habitant, aviez pris une dose de quelque chose de psychédélique et maintenant, tout à coup, vous aviez remplacé vos lunettes par des kaléidoscopes ».

Entre narration autobiographique et fictive, Kevin Morby questionnait l'an dernier ses souvenirs, le temps qui passe, la famille et ses rêves perdus. Des thèmes qu'il continue d'explorer sur More Photographs (A Continuum), avec un prisme musical différent comme sur la suite du titre This Is A Photograph où rayonne un ensemble de corde ou sur la reprise plus nostalgique de Five Easy Pieces. Des souvenirs d'enfance et de sa ville natale qui hanteront les sept autres titres de l'album attendu le 26 mai via Dead Oceans.

« Avec chaque collection de chansons, je sens que je dois les chasser de moi avant de passer au projet suivant, et ici, je savais que ce que j'avais commencé avec This Is a Photograph n'était pas terminé » conclut l'artiste qui sera en concert le 30 juin à la Philharmonie de Paris dans le cadre du festival Days Off.