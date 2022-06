"Kick Me", névrose géniale d’Iggy Pop et Danny Elfman

Incroyable destin que celui de Danny Elfman, cet artiste total devenu l'un des compositeurs les plus respectés d'Hollywood après être passé via Paris par la compagnie théâtrale de Jérôme Savary. Un parcours qui fut d’ailleurs en partie lié à son frère cadet Richard auquel il succéda au sein de The Mystic Knights of Oingo Boingo, avant de lui offrir une première bande originale pour le film Forbidden Zone en 1982.

Comparse trentenaire de Tim Burton, multi-oscarisé pour ses BO tout en apposant sa griffe sur des centaines de thèmes TV populaires, cet ovni est aussi resté un pur musicien dans l’âme qui publiait l’an dernier son premier album en solo depuis trente-sept ans. Un Big Mess qui porte certes bien son nom avec son fil rouge punk assumé, mais dont la grandiloquence parfaitement ciselée témoigne une nouvelle fois de l’adresse géniale de l’Américain.

Alors, pour prolonger encore un peu ce retour surprise, Danny Elfman célèbre dès cet été son dernier disque en le réinventant aux côtés de fameux complices. Trent Reznor, Squarepusher , ou encore Xiu Xiu sont ainsi annoncés sur ce Bigger. Messier. attendu en août prochain chez Epitath, un album de remixes luxueux dont Elfman indique lui-même qu’il a été « époustouflé par ce que chacun a apporté ». Premier extrait dévoilé, l’irrépressible Kick Me perd ici un peu de son énergie démoniaque originale au profit de la participation spectrale d’Iggy Pop himself, une névrose géniale de l’Iguane relevée dans son final par des cuivres tétanisants.