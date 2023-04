Killer Mike de retour en solo

Ce n’était donc pas un simple one-shot. L’été dernier, Killer Mike faisait un retour remarqué en solo en célébrant l’Indépendance américaine au travers d’un clip coup de poing. La moitié de Run The Jewels n’avait alors pas donné de nouvelle en solo depuis presque une décennie, travaillant toutes ces années à la bonne fortune de son tandem mené avec son comparse El-P. Aujourd’hui, le rappeur d’Atlanta confirme donc ses nouvelles ambitions en annonçant la sortie en juin prochain d’un septième album sobrement baptisé Michael.

Suite lointaine à son R.A.P. Music gravé il y a déjà douze ans de cela, ce nouveau disque de Killer Mike se présente ainsi comme un véritable projet autobiographique. En forme de prélude de choix, l’Américain a d’ores et déjà dévoilé un premier extrait qui ravira sans nul doute ses fans. Don’t Let the Devil est d’ailleurs loin d’être un titre solitaire puisqu’on y retrouve son comparse El-P au micro et le capé No ID derrière la console pour garnir cette pépite hip-hop d’arrangements groove on ne peut plus gourmands. Chouette.