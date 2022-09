Publicité

Jazz Kokoroko "Tojo"

Après son concert au festival Jazz à la Villette, l'octet londonien vient présenter en live dans nos studios son album "Could We Be More". Découvrez le morceau Tojo en live sur FIP.

