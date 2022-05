"Konyali", le Bosphore bionique de Ko Shin Moon

Et si l’avenir, c’était la transe ? Comme une réponse au vertige kafkaïen de nos sociétés connectées, l’exaltation psychique a fait un retour remarqué ces derniers temps dans la production musicale, adoptée sans complexe par une flopée de jeunes groupes surgis de tous horizons. Et si le sol africain a vu germer certains des projets les plus hypnotiques du genre dans la lignée d’une tradition séculaire, ce néo-psychédélisme a aussi conquis les cœurs et les cordes d’une génération de vingtenaires occidentaux aux commandes de formations strictement instrumentales, allant des Texans de Khruangbin aux Bataves Yīn Yīn ou encore aux Suisses de L’Éclair.

Dans ce magma improbable et cosmopolite, deux Français obsédés par les traditions musicales orientales tirent leur épingle du jeu depuis bientôt cinq ans avec leur projet expérimental Ko Shin Moon. Ce nom de baptême, ils l’ont emprunté dans une forme d’hommage assumé à un album de Haruomi Hosono, le bassiste du Yellow Magic Orchestra, où se découvrait déjà une vision exotique de l’Inde à coup de synthétiseurs, machines et éléments électroniques. Leur dernier album en date, Leila Nova, confirmait il y a deux ans l’approche franchement sensorielle des deux Français passés depuis maîtres en fantasmes musicaux d’un Levant XXL.

Aujourd’hui, Axel Moon et Niko Shin continuent de filer leur lancée voyageuse avec la sortie annoncée le 10 juin prochain d’un second volume de leur série Miniature. Des courts-formats qui se veulent un hommage « aux cultures folk et pop du Maghreb à l’Inde » au travers de zooms sur différentes aires culturelles et qui puisent comme toujours dans l’attirail impressionnant du tandem, mêlant leur collection de claviers à l’immensité du parc instrumental indo-européen. Konyali, premier extrait dévoilé sous forme de clip, est ainsi également fait de ce bois composite. Relecture discoïde d’un air ayant prospéré sur les deux rives du Bosphore, ce nouveau fantasme fait la part belle aux synthés cosmiques du duo autant qu’à leur saz électrique toujours aussi indomptable. Imparable.

