"Koze", le voyage percutant d’An’Pagay à la croisée des mondes

C‘est à l’occasion de l’enregistrement de Futur Antérieur, une compilation anniversaire d'inédits du label Bongo Joe que les franco-colombiens de Pixvae ont décidé de mêler leur répertoire voyageur et inventif à celui du groupe maloya Ti’Kaniki . Entre modernité et tradition, ce mariage convainquant fait naître une entité singulière, riche de musiques créoles de La Réunion et de l'ïle Maurice, d'influences afro-colombiennes et des énergies du jazz et du rock européen. En avant-première on découvre le titre Koze qui ouvre l'album :

Pour afficher ce contenu SoundCloud, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. Gérer mes choix J'autorise

C'est à l'initiative de la tête chercheuse Romain Dugelay, ici arrangeur et directeur artistique et du compositeur, chanteur réunionnais Luc Moindranzé Karioudja qu'An'Pagay est né. Leurs écritures s'épanouissent entre les riffs de sax et les bidouillages électroniques du premier, la puissance tellurique des deux batteries jouées par l'hallucinant Léo Dumont et l’électron libre Wendlavim Zabsonre, le jeu atypique du guitariste Damien Cluzel, ici employé comme bassiste et les voix chaudes, limpides et généreuses de Margaux Delatour et Cindy Pooch.

Publicité

Voici les musiques créoles de l'Océan Indien revivifiées par la densité des polyrythmies d'An'Pagay (qui signifie "en pagaille") et la puissance évocatrice et poétique des textes de Luc Moindranzé. Une musique surprenante mais finalement très limpide. Comme dit le batteur Léo Dumont, le nom du groupe résume bien le répertoire : "C'est le bazar mais en fait ça marche. On va tout droit et ça va bien se passer" :

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. Gérer mes choix J'autorise

L'album Somin Tegor sort le 24 juin avec la Compagnie 4000

En concert : le 10/06 - CMTRA à La Rayonne de Villeurbanne

11/07 Jazz à Porquerolles Porquerolles

14/07 Les Nuits de Fourvières - Vogue La Nuit aux Subsisitances

16/07 Fest Intergalactique Mettray

17/07 Les Vieilles Charrues Carhaix

19/07 Le Festival de Thau Frontignan

20/07 Cabaret Frappé Grenoble TBC

Ect .....

À écouter aussi : Ti'Kaniki dévoile "Pil Bandé" une vidéo live de leur "Maloya à l'Opéra"

À écouter aussi : "Ronca Canalete", retour enjoué pour Pixvae

À écouter encore : Ti’Kaniki résiste avec son chant d’amour "Molem"