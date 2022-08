L.A. Salami annonce l'album "Ottoline"

C'est à à Peckham dans le South London où il a grandi dans des familles d'accueil, que Lookman Adekunle Salami alias L.A. Salami a commencé à écrire ses poésies. Depuis, l'artiste chronique notre monde avec un songwriting de haut vol, maniant l'humour acerbe et incisif comme la plus belle des proses. Inspiré par les grands noms du hip hop comme Kanye West, Drake ou Kendrick Lamar, il déclame ses textes avec un flow langoureux, laissant sa musique créative évoluer avec le temps : « J'avais l'habitude de décrire ma musique comme du blues postmoderne, mais ces jours-ci, je la décris simplement comme une musique centrée sur les paroles et non spécifique à un genre ». Deux ans après The Cause of Doubt & a Reason to Have Faith, Salami s'apprête à présenter son quatrième album Ottoline écrit pendant la pandémie.

Si l'album évoque les effets post-Covid sur nos sociétés et une longue période d'isolement anxiogène, L.A. Salami signe ici son album le plus collectif en faisant notamment appel au producteur Peter Lyons, au multi-instrumentiste Steve Bentley-Klein et à la joueuse de kora Maddie Cutter. Illustrant la richesse des arrangements de son univers sonore avec ses beats trip hop et ses envolées de cordes, de flûte et d'harmonica en suspension, le titre méditatif Systemic Pandemic est « une chanson sur la vie, et à quel point elle peut devenir compliquée même au milieu de l'amour ». Il y a deux mois l'auteur présentait un premier titre, Desperate Times, Mediocre Measures, une réflexion sur l'état du pouvoir et la richesse dans le monde moderne.

