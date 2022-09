L’afro-house réjouissante de Raz & Afla

Cette virée cosmique sur le dance-floor est orchestrée par le producteur de musique électronique Raz Olsher, originaire de Tel Aviv et collaborateur de Gilles Peterson, Sam lee, Lamar, Basement Jaxx et bien d'autres. Cet incontournable expérimentateur de l’underground londonien fait équipe depuis deux ans avec le chanteur, percussionniste et danseur ghanéen Afla Sackey (Kakatsitsi Master Drummers of Ghana, Ginger Baker, Osibisa, Tony Allen, George Clinton, Nile Rogers ...). Leur connexion immédiate a donné lieu à une belle amitié, aujourd'hui indispensable à leur cheminement créatif qui semble couler de source. L'album est aussi un plaidoyer pour l'amour et une déclaration politique sur l'injustice raciale qui sévit dans le monde.

Pendant le confinement dû à la pandémie du Covid, Raz étant bloqué en Thaïlande, Afla enregistrait dans leur studio d'East London et envoyait ses pistes à Raz qui pointait les meilleurs éléments pour les marier aux sonorités de ses synthétiseurs analogiques et de ses machines. Percussions traditionnelles acoustiques, lignes de basse groovy, techno, harmonies vocales luxuriantes, riffs aériens ... Let’s go dancing avec la fusion musicale inédite de Raz & Afla :

L'album The Cycle produit et mixé par Raz Olsher, enregistré et mixé aux Fossil Studios de Londres, sort le 14 octobre sur Mawimbi Records,