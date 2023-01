L'album "Bitches Brew" de Miles Davis revisité par la scène jazz anglaise

À l'origine de ce formidable projet, le London Jazz Festival avait demandé à la crème du jazz britannique de célébrer en novembre 2020 le cinquantenaire de l'album Bitches Brew, pour beaucoup l'oeuvre fondatrice de la fusion jazz, rock et funk. Un projet de performance live unique annulé à cause de la pandémie qui s'est finalement transformé deux mois plus tard en trois jours de sessions d'enregistrement du collectif éphémère.

Nommé comme l'album, London Brew, ce All Stars londonien mené par le producteur et guitariste Martin Terefe célèbre en toute liberté l'esprit visionnaire et militant de l'album de Miles Davis. En témoigne ce premier titre Miles Chases New Voodoo In The Church, une relecture contemporaine de l’ode originale de Miles Davis à Jimi Hendrix, Miles Runs the Voodoo Down :

Publicité

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. Gérer mes choix J'autorise

« J'ai toujours été très inspirée par les esprits créatifs de Miles et Jimi...Tous deux étaient des innovateurs qui ont tracé leur propre voie, ce à quoi j'aspire dans ma propre carrière. Depuis un certain temps, j'expérimente et j'utilise des pédales et des effets avec mon instrument, alors pouvoir le faire sur ce morceau, tout en rendant hommage à leurs héritages est une joie à la fois créative et personnelle » explique la saxophoniste Nubya Garcia rejointe dans ce sommet d'expérimentations et d'improvisations collectives par Theon Cross, Dave Okumu, Benji B, Tom Skinner, Raven Bush, Tom Herbert, Nikolaj Torp Larse, Nick Ramm ou Dan See.

Acteur essentiel de cette aventure folle , Shabaka Hutchings rajoute : « Pour moi, c'est ce qu'est Bitches Brew. C'est un groupe de musiciens qui font de la musique pour l'amour de la musique, en tant que force sociale et construction sociale. Ils créent quelque chose qui exprime l'unité et le mouvement. C'est ça être vivant... tu sais, tu as l'unité, tu as le mouvement et tu as la vibration. On ne peut pas être plus vivant que ça. C'est ça Bitches Brew ».

À réécouter : Les grooves universels et chaleureux du collectif jazz Kokoroko Club Jazzafip Écouter plus tard écouter 1h 02