L’alegria caribéenne d'Ana Carla Maza

Des écoles de musique de La Havane et de l'Espagne jusqu'au Conservatoire de Paris, Ana Carla Maza a mis son violoncelle au service des ensembles et des styles les plus divers cultivant cette liberté inaltérable qui guide son parcours musical. L'an dernier, la violoncelliste et compositrice virtuose s'entourait d'un quartet pour une ode au quartier Bahia de La Havane où elle a passé sa petite enfance. Une déclaration d’amour à la musique latino-américaine qu'elle poursuit désormais avec un sextet latin jazz cosmopolite sur l'album Caribe composé alors qu'elle parcourait le monde.

"En studio à Rome, sur les bords du Lac d’Annecy, dans un château au Portugal, lors d’un voyage en avion vers le Mexique… C’était une sorte de recherche de mon identité, qui partait de Guanabacoa, le quartier de La Havane où j’ai grandi avec mes grands-parents et qui se trouve être l’épicentre des « rumberos », les percussionnistes issus de la pure tradition afro-caribéenne" explique Ana Carla Maza, qui pour garder son indépendance artistique s'est passée des habituels arrangeurs et producteurs trop souvent masculins. Une liberté et un féminisme qui rayonnent sur ces treize nouvelles chansons où dansent dans l’alegria, la joie spontanée, les échos de cumbia, de samba, de tango, de rumba ou de salsa.

"Le violoncelle, c’est la basse, la terre. Je l’utilise parfois en soliste, notamment pour le tango Astor Piazzola, toujours en acoustique, dans toute sa splendeur. La voix représente le corps. En chantant, on en finit avec la peur, on danse, on célèbre la vie, on apprend, on tombe amoureux." rajoute Ana Carla Maza qui nous propulse ici dans un tourbillon latin et caribéen aussi mélodique que dansant.

L'album Caribe" sort le 13 octobre sur le label Persona Editorial et Ana Carla Maza est actuellement en tournée .