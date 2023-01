L'ardent trio Mademoiselle rend hommage à Rachid Taha

À l’intersection du blues, du raï et du rock, le fondateur du groupe indépendant Kat Onoma, le chanteur Sofiane Saïdi et l'oudiste Mehdi Haddad forment le trio insolite nommé Mademoiselle. Ces trois-là se connaissent depuis longtemps mais ont concrétisé un projet commun pour le festival Banlieue bleue. L'hydre à trois têtes, fortes têtes, têtes brûlées, qui a la saveur du Couscous Clan, salue l'esprit du rocker de la casbah, le charismatique leader de Carte de Séjour, décédé en 2018, et son rock arabophone et politique. Mais revenons à nos trois caïds de l’alchimie. Leur album éponyme s'ouvre avec l'hymne One, Two, Three, Viva l'Algérie, dont les paroles prononcées en français sont écrites à partir de mots issus de l’arabe. Le refrain fait écho à L’Arabécédaire avec Rachid Taha, un des titres de l'album de Burger, No Sport. Il faut dire que Taha et Burger ont partagé de nombreuses fois la scène et chanté sur leurs disques respectifs.

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. Gérer mes choix J'autorise

Les trois acolytes de Mademoiselle se connaissent bien. Rodolphe Burger a invité Mehdi Haddad sur plusieurs de ses projets (Before Bach, Cantique des cantiques et l'hommage au poète palestinien Mahmoud Darwich) alors que l'oudiste avait convié le guitariste-chanteur ainsi que Rachid Taha sur le premier album Kalashnik Love de son groupe de rock électro-oriental Speed Caravan. À la mort de Rachid Taha, Burger a tout de suite pensé à Sofiane Saidi, découvert avec le sextet Mazalda, pour reprendre le micro de Couscous Clan. Voici donc nos trois compères réunis sur leur irrésistible premier disque. Tout en fragrances orientales, rock épicé et blues originel, Rodolphe Burger (voix, guitare), Mehdi Haddab (oud électrique) et Sofiane Saidi (voix, claviers, machines, basse) nous embarquent dans une transe sensuelle à mi-chemin entre l’Orient et l’Occident et ouverte à l’expérimentation. Frissons garantis !

Publicité

L'album Mademoiselle sort sur le label Dernière Bande fondé en 2002 par Rodolphe Burger