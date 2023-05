L’aurore singulière de Brian Eno et Fred again..

« C’est le plus bel album de 2023 ». Ce genre d’assertion crâneuse pourrait prêter à sourire (surtout lancée dès le mois de mai) si elle n’émanait pas d’un certain Four Tet. Le prodige anglais, auteur stakhanoviste d’une dizaine de disques pleins de métissage mélodique et de trouvailles psyché, ne cache ainsi pas son admiration pour le nouveau disque dévoilé aujourd’hui par Brian Eno et Fred again.. via son label Text Records. Un alliage surprise entre le vénérable producteur britannique et son lointain cadet, un vingtenaire remarqué au début de cette décennie par sa trilogie Actual Life où la rave se marie avec adresse à une rare sensibilité intimiste.

Le maître de l’ambient n’en est certes pas à sa première collaboration avec Frederick Gibson (de son vrai nom), lui qui l’a notamment accompagné il y a une dizaine d’années sur deux concept-album enregistrés avec Karl Hyde d’Underworld. Le jeune producteur a depuis fait du chemin à l’ombre de son célèbre mentor jusqu’à impressionner l’ex Roxy Music qui ne tarit pas aujourd’hui d’éloge à son sujet. Les deux musiciens partagent donc cette semaine le fruit de leurs échanges musicaux avec ce Secret Life, une douzaine de compositions où tentent de s'accorder la science atmosphérique d’Eno et la vulnérabilité pénétrante de Fred again..

Publicité

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. Gérer mes choix J'autorise

Tout n’est certes pas révolutionnaire dans ce premier effort à quatre mains des deux Anglais, à commencer par l’introductif I Saw Enough qui ouvre bien mal le disque avec sa note dénuée de tout relief. Les bruitages et les murmures qui forgent la griffe de Fred again.. s’expriment ainsi bien mieux sur l’aérien Radio où les pistes commencent à se brouiller, avant de muer joliment sur l’exogène Follow. Plus loin, les synthés d’Eno portent loin la voix de son comparse sur Enough, un rare titre où la mélodie s’impose tout en s’emplissant d’émotion. Les ombres vocales reprennent ensuite leurs droits sur Safety avant le pointilliste Cmon, une petite broderie pop et mentale qui évoque parfois l’intelligence électronique de Four Tet. Mixé par ce dernier, Secret Life forme ainsi un tableau singulier, parfois incomplet mais bien souvent poignant. Il est le disque d'une rencontre et d'une amitié musicale, ponctué de ses défauts comme de ses qualités mais aussi de lueurs persistantes, à l’image d’un paysage irréel bercé par une aurore naissante.