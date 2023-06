L’échappée belle d’Animal Collective

Animal Collective ne reste jamais silencieux très longtemps. Avec près d’une douzaine d’albums à son actif depuis sa fondation il y a vingt-trois ans, la bande de David Portner (Avey Tare) et de Noah Lennox (Panda Bear) a excité le rock de ce début de siècle en renouvelant sans cesse la formule délicieusement psychédélique, et parfois franchement barrée, qui a fait son succès. Mais que peut-t-il rester, aujourd’hui, des fantaisies pop de ces adolescents talentueux devenus icônes des années 2000, et qui ont depuis connu la parentalité et tous les soucis du monde adulte ?

C’est à cette question en forme de cap générationnel à laquelle a tenté de répondre l’an dernier Time Skiffs, le dernier album en date d’Animal Collective. Enregistrées durant les dernières phases de confinement, les neuf chansons de ce disque bienveillant furent d’ailleurs présentées par le groupe comme "des lettres d'amour, des signaux de détresse, des observations en plein air et des hymnes à la relaxation". Et force est de constater que le nouveau morceau du quartet new-yorkais, mis en ligne aujourd'hui en forme de jolie surprise, semble lui aussi être fait de ce même bois planant.

Publicité

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. Gérer mes choix J'autorise

Long de près de 22 minutes (!), ce titre gravé avec le producteur Russell Elevado se veut ainsi "une ode sans concession à la persévérance et à l'espoir" d’après le groupe. Une échappée belle qui invite au passage plusieurs musiciens supplémentaires avec l’addition de Samara Lubelski au violon, de Leila Bordreuil au violoncelle, et de Ben Chapoteau-Katz au saxophone. Sous la forme de cet improbable septet, Animal Collective s’égare ainsi délicieusement dans les humeurs ambient et les ambiances parfois aquatiques de cette véritable saga psychédélique. A vivre en live, assurément.