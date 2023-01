L’élégance sublime d’Albin de la Simone

De la voix fragile et feutrée d'Albin de la Simone sortent des poèmes en prose qui donnent la chair de poule tellement les mots font mouche, des comptines joyeuses et légères pleine de délicatesse, des chansons mélancoliques qui disent les questions complexes d'un lendemain imprévisible, des mots de dentelle tissés patiemment pour aller droit au cœur. Après son dernier disque exclusivement instrumental, le futurologue revient avec Les cent prochaines années, un titre qui n'a pas peur de l'avenir. « Qu’est-ce que tu fais les cent prochaines années ? Je te verrais bien. Et après on voit » :

Créateur à multiples facettes, Albin de la Simone est dessinateur, arrangeur, claviériste, bassiste, parolier, réalisateur... Il a collaboré avec Angélique Kidjo, Miossec, Keren Ann, Arthur H, Jeanne Cherhal, Alain Souchon, Mathieu Boogaerts, Salif Keita, Vanessa Paradis, Iggy Pop, Pomme et bien d'autres. En 2005 l'auteur-compositeur décide de se consacrer à sa propre musique. Un premier disque éponyme en 2003, suivi de Je vais changer (2005), Bungalow ! (2008), Un homme (2012), L’un de nous (2017), Happy end. Il compose aussi pour le cinéma sur le film Tiresias de Bertrand Bonello et le court-métrage La Vie de Château réalisé par Clémence Madeleine-Perdrillat et Nathaniel H'lim.

Sur Les cent prochaines années dont il a confié la réalisation et les parties de basse et de guitares à Ambroise Willaume, nommé Sage, il invite Voyou aux cuivres, le québécois Robbie Kuster à la batterie et la virtuose Gustine à la harpe pour un voyage hors du temps, entre rupture et renaissance, dans l'ambiguïté des sentiments.

En concert au musée d’Orsay les 5, 6 et 7 avril et en tournée dès le printemps