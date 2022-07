L'élégant Théo Croker célèbre le puissant amour

Pour célébrer l'amour sous toutes ses formes, le trompettiste, compositeur, producteur, MC et beat-maker Theo Croker né en Floride en 1985 est le petit-fils du chef d’orchestre et trompettiste Doc Cheatham (qui a côtoyé Fletcher Henderson, Jelly Roll Morton, Cab Calloway, Benny Goodman, Herbie Mann....). Repéré par Dee Dee Bridgewater au tournant des années 2010, il compte parmi ses autres mentors Roy Hargrove et Donald Byrd. La star montante sort son septième album Love Quantum qui fait suite à BLK2LIFE || A FUTURE PASTBKL, un oratorio contemporain mettant en scène un héros oublié voyageant vers l'accomplissement de soi.

"Maintenant, le héros doit apprendre l'amour, dit-il, et cette suite est donc un hommage à la lumière divine féminine appelée "Love". C'est un hommage à l'amour en tant que force universelle et à tous les autres niveaux d'amour qui peuvent exister... L'amour d'un ami, l'amour d'un partenaire, l'amour de la famille et de la communauté, l'amour de la nature, l'amour de soi-même et l'amour de la vie." On écoute Love Thyself chanté par Teedra Moses sur un clip réalisé par dleaudleau :

Publicité

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. Gérer mes choix J'autorise

Pour nous faire partager les hautes vibrations de son aventure sophistiquée, Theo Croker a invité quelques autres artistes d'exception tels que Jill Scott, Wyclef Jean, Chris Dave, Ego Ella May, Gary Bartz, James Tillman, Jamila Woods et Kassa Overall. "En canalisant l'énergie positive de la confiance en soi et des personnes ayant collaboré avec moi, nous avons créé quelque chose d’unique et nous y sommes allés sans retenue et avec spontanéité."

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. Gérer mes choix J'autorise

Love Quantum, sorti en digital le 24 juin, est attendu sur le label Star People Nation en album physique le 8 juillet.