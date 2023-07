L’élixir rock and roll de Robert Finley

C’est une virée en règle que vous propose aujourd’hui Robert Finley. Une plongée musicale dans son Black Bayou, du nom du quatrième album qu’il se prépare à dévoiler à l’automne prochain via le label Easy Eye Sound. A l’aune de ses 70 ans, le bluesman de Louisiane n’entend plus perdre de temps alors qu’à l’instar de quelques autres, il n’a révélé au monde sa voix profonde et ses talents de songwriter qu’il y a quelques années seulement au moment où il commençait à perdre la vue. Alors, le voici déjà de retour dans les bacs pour offrir une suite à son Sharecropper’s Son, jubilé de blues et de soul rugueuse publié il y a deux ans et orchestré de main de maître par Dan Auerbach.

Un compagnonnage on ne peut plus fructueux qui se poursuit une nouvelle fois sur ce Black Bayou, la moitié des Black Keys ne cachant d’ailleurs pas son admiration intacte pour Robert Finley. "C’est tout bonnement bluffant quand on réalise l’impact qu’a eu la Louisiane sur la musique dans le monde", remarque ainsi le guitariste. “Robert incarne tout cela. Il peut jouer un titre de blues. Il peut jouer un rock’n roll des pionniers. Il peut faire un gospel. Il peut réellement tout jouer, et cela a beaucoup à voir avec l’endroit d'où il vient."

Accompagné sur cet album par de véritables requins de studio parmi lesquels Patrick Carney (The Black Keys) ou encore le guitariste Kenny Brown, Robert Finley dévoile aujourd’hui un prélude excitant à son nouveau disque avec What Goes Around (Comes Around). Un titre on ne peut plus vivifiant en forme de shot électrique, le blues, la soul et le rockabilly fusionnant dans une forme de potion de jouvence pétrie de groove et de cool. Vivement la suite.