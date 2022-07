L’émancipation irrésistible du Star Feminine Band

Quelle aventure incroyable que celle du Star Feminine Band ! Ces sept adolescentes béninoises s’apprêtent à publier au mois de septembre leur tout premier album, parrainées en cela par l’incontournable label parisien Born Bad Records . Six ans séparent ainsi cette prochaine sortie du point de départ de l'aventure, un appel lancé par l’artiste André Baleguemon sur les ondes de Nanto FM, dans le nord-ouest du Bénin, en vue de proposer à quelques jeunes filles de les former bénévolement à la musique.

Le résultat, après des années de travail et de concerts donnés dans la région, c’est cet orchestre de poche aux sept visages enfantins qui affiche une maturité et une méthode impressionnantes, à coup de guitare, basse, batterie, clavier et percussions variées. Repéré sous nos latitudes en décembre dernier sur la scène des Trans Musicales de Rennes, le Star Feminine Band s’était alors montré aussi ludique qu’entêtant, leurs rythmes électriques puisant dans la tradition nabo, peulh, et waama autant que dans l’énergie du rock pour incarner plus que jamais l’avenir et l’espoir de la jeunesse béninoise.

Révérant leur modèle et grande voix du Bénin Angélique Kidjo , Dorcas, Sandrine, Urrice Angelique, Grace, et Anne ont pu compter sur la pugnacité de leur mentor André Baleguemon pour écrire les premières pages d’un nouveau destin. Celui d’une petite troupe qui met la jeunesse et la musique au service de l’émancipation féminine et qui sont, désormais, de nouvelles ambassadrices de l’UNICEF. Au cœur de leur chansons ainsi, la condition des femmes africaines qu’elles abordent et dénoncent avec une maturité stupéfiante. En guise de prélude à leur premier album attendu en septembre, Le Mariage Forcé dévoilé sous forme de clip sonne ainsi comme une révolte aux effluves entêtantes, la gravité du message puisant sa force dans le tourbillon des rythmes et des voix du collectif. A suivre de près.

En concert : 12 juillet à L’Aéronef (Lille), 23 Juillet au Festival de Thau (Meze), 9 novembre à la Maroquinerie (Paris)