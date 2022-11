L’ envolée atmosphérique de Bruno Angelini

Après les albums Instant Sharings et Open Land (titre éponyme du groupe), le quartet de Bruno Angelini composé des majestueux musiciens, Régis Huby (violons et électronique), Claude Tchamitchian (contrebasse) et Edward Perraud (batterie), sort un troisième disque sur le prestigieux label de La Buissonne. S'inspirant des poètes minimalistes, Nearly nothing, almost everything est comme une chambre d'échos qui dévoile les fragments de l'âme. Celle du pianiste en voyage au cœur de la psyché de William Carlos Williams, Martine Audet, Chandak Chattarji, Lydia Vadkerti-Gavornikova, Saleh Diab, Rati Saxena, Masaoka Shiki et Jacob Nibénegenesabe. On découvre Present Part 1 qui, partant d'une tourne répétitive du piano, poursuit sa pulsation dans l'espace-temps :

« La poésie m'accompagne depuis longtemps et je suis de plus en plus sensible à la poésie minimaliste - aérée, souvent ancrée dans le présent, plus allusive que métaphysique. C’est un miroir dirigé vers notre quotidien, ainsi que vers la nature qui nous entoure, afin de nous aider à prendre conscience de leur beauté. » dixit Bruno Angelini. Soucieux d'un partage avec les plus démunis et préférant des gestes respectueux réduisant nos répercussions néfastes sur l'environnement à l'euphorie de l’abondance et au leurre de la possession, il savoure les écrits de ces poètes du monde ancrés dans un désir de société plus juste. Il y répond par une recherche de l'épure, avec des résonances harmoniques qui vont chercher du côté de la musique contemporaine.

L'Open Land Quartet né en 2014 devient au fil du temps le précieux écrin qui permet au pianiste de développer son moi intime. Errances, Poèmes de l'os magique, Maintenant, Paterson, La naissance du jour et autre poèmes se voient sublimés par les huit compositions aux délices entêtants de ce divin voyage vers l'essentiel de quatre frères de musique en osmose palpable, qui intègrent l’espace et les silences avec une grâce qui leur est propre.

En concert le 11 novembre au 360 Paris Music Factory - Paris