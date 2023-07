Le crossover réjouissant de Veronica Swift

Après Confessions, en compagnie de Benny Green et Emmet Cohen, deux des meilleurs pianistes de jazz de leurs générations respectives, puis Bitter Earth où elle s’épanchait sur l’état du monde et particulièrement sur le sexisme, la violence conjugale, le racisme, les problèmes environnementaux et autres fléaux sociaux, Veronica Swift change de peau. Où plutôt, elle assouvit toutes ses passions en naviguant des opéras français et italien au rock industriel en passant par la funk, la musique classique européenne, le blues, la bossa nova ou encore le vaudeville.

Pourtant profondément ancrée dans la tradition du jazz, ce n'est pas vraiment sa musique, avoue t-elle. « J'ai toujours voulu chanter du rock. C'est le jazz, avec la soul notamment, qui a nourri ma passion pour la musique mais je voulais faire les choses à ma manière. »

Veronica Swift a co-produit son album avec Mariano Aponte et Brian Viglione (batteur du duo de rock théâtral qui mêle cabaret sombre et punk, nommé The Dresden Dolls). « Je vais continuer de chanter du jazz. Je suis une chanteuse de jazz et cela ne changera pas. J'espère simplement que cet album aidera les gens à accepter chaque partie d'eux-même pour qu'ils n'aient pas peur d'exprimer qui ils sont véritablement. Il n'y a rien de mal à avoir un million de visages. »

Née en Virginie, d’une mère chanteuse de jazz (Stephanie Nakasian) et d’un père pianiste (Hod O'Brien), Veronica était sur les rails très tôt. Qualifiée de prodige après avoir enregistré un premier disque à l'âge de 9 ans (Veronica’s House of Jazz) et un second à 11 ans, elle est vite montée sur scène avec ses parents et en tant que chanteuse et trompettiste avec le Young Razzcals Jazz Project de Dave Adam. En 2015 elle figurait parmi les finalistes du prestigieux concours vocal Thelonious Monk. Partie à New York pour poursuivre sa carrière, elle a notamment joué auprès des trompettistes Wynton Marsalis et Chris Botti. «Je suis chanteuse de jazz depuis mon enfance. En raison du lien que j'ai avec mes parents, je sentais qu’il était de mon devoir de continuer à faire vivre cette musique » ,

Son nouvel album éponyme sort le 15 septembre chez Mack Avenue