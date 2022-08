L'envolée libératrice de O.U.R.S

Le compositeur et violoniste Clément Janinet (Etienne Mbappe, Sylvain Rifflet, Richard Bona, Han Bennink, Antoine Hervé, Magik Malik, Mark Turner ...) est actuellement artiste en résidence à Paris, à l'Atelier du Plateau. Avec ses comparses du quartet O.U.R.S (acronyme de Ornette Under The Repetitives Skies) qui font comme lui, partie des musiciens très recherchés dans le jazz, les musiques improvisées et autres réjouissances musicales singulières, il partage le goût des nouvelles saveurs. En compagnie d'Hugues Mayot au saxophone, de Joachim Florent à la contrebasse et d'Emmanuel Scarpa à la batterie, il s'inspire de ses multiples rencontres et voyages pour redéfinir les contours de leur musique :

"O.U.R.S convoque des influences made in USA, précise un communiqué signé Guillaume Malvoisin, et ce serait la jonction idéale ficelée, à mains nues, par Clément Janinet entre un Free Jazz incandescent et les musiques répétitives popularisées par Steve Reich". Ici, pas d'ego surdimensionné mais bien plutôt une recherche accrue du timbre du groupe, et peu importe si ça sonne classique, free ou musique contemporaine. Le principal étant d'explorer les contrées du monde, les harmonies et les rythmes en osmose avec des compagnons de longue date déjà réunis au sein du groupe mutant Radiation 10 du bouillonnant collectif COAX. Tout comme Ornette Coleman, ils osent tout, avec minutie et une grande écoute de ce que chacun fait surgir. Comme dirait Bernard Lubat, ils jouent "des musiques désagréables à l'oseille". Tout est dit, il n'y a plus qu'à se laisser aller loin du royaume des certitudes.

Ce troisième album sans titre de O.U.R.S sort le 8 septembre sur le label BMC

En concert le 8 septembre à Paris à l'Atelier du Plateau pour le Festival Constellations, Jazz à la Villette "Under the Radar"