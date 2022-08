L'envolée lyrique de Micah Thomas

Lorsque le jeune Micah Thomas entre au Studio Big Orange à Brooklyn, le 31 octobre 2020, c’est pour enregistrer cinq titres. Mais la ferveur du pianiste est telle qu’il joue dix titres en une heure. Subjugué par le talent et la fraîcheur du musicien de vingt-trois ans, le label LP345 Records dessine un autre projet. Sur les trente-deux titres captés chacun en une seule prise, ils en choisissent douze ensemble. Des reprises de Charlie Parker, Jerome Kern, Thelonious Monk, Sam Rivers, Chick Corea, ou encore les standards des standards, Solitude de Duke Ellington, The man i love de George et Ira Gershwin et Over the Rainbow de Harold Harlen, chanson liée à Judy Garland dans le film Le magicien d'Oz de Victor Fleming, que nous découvrons ici sans voix :

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. Gérer mes choix J'autorise

Né à Columbus, dans l'Ohio, Micah Thomas a commencé l’apprentissage du piano à l’âge de deux ans. À partir de sa deuxième année de lycée, il donne des concerts, enseigne et poursuit ses études supérieures dès 2015 à la Juilliard School de New York. Il se produit avec Byron Stripling et le Columbus Jazz Orchestra en tant qu'artiste invité, notamment avec John Clayton et Joshua Redman pour leur série de concerts du 45e anniversaire en 2017.

Publicité

En juin 2020, en compagnie du bassiste Dean Torrey et du batteur Kyle Benford, il sortait Tide, son premier album conçu pendant la pandémie et enregistré en club pour dire " à quel point il est précieux pour le jazz que les gens jouent ensemble dans la même pièce pour un public". Aujourd’hui Micah Thomas joue dans le Immanuel Wilkins Quartet, le Giveton Gelin Quintet et tout en poursuivant son aventure personnelle avec son trio, il se lance dans l'exercice exigeant du solo :

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. Gérer mes choix J'autorise

Inspiré par ses mentors Sullivan Fortner, Fred Hersh ou ses maîtres Charlie Parker pour la mélodie, Barry Harris pour l'harmonie, Brian Blade et Jon Cowherd et leur "monde sonore irrésistiblement attirant" dit-il, ou encore Wynton Marsalis et Aaron Parks, l'un de ses groupes préférés est le trio Bandwagon du pianiste Jason Moran. On peut le voir aussi aux côtés du trompettiste Ambrose Akinmusire, du saxophoniste Joshua Redman, de la magnifique saxophoniste chilienne Melissa Aldana et tant d’autres.

Sortie digitale le 15 septembre - Sortie physique (vinyle) le 16 septembre chez LP345 Records.