L’ère nouvelle de Gogo Penguin

Fer de lance du label Blue Note Records, Gogo Penguin change d’écurie et sort son nouvel album sur le label berlinois XXIM Records qui se consacre à la musique innovante et progressive. Rob Turner a quitté le groupe en décembre 2021 ce qui, un temps, a remis en question le projet du groupe. Finalement, le pianiste Chris Illingworth et le contrebassiste Nick Blackail prennent une nouvelle direction avec Jon Scott (Kairos 4tet, Mulatu Astatke) aux baguettes :

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. Gérer mes choix J'autorise

Le morceau Glimmering qui évoque le scintillement, s'inspire du livre Being You du professeur de neuroscience cognitive Anil Seth, un essai sur la conscience qui raconte notamment comment « des lueurs d'idées ont commencé à émerger ». Pour Nick Blacka c'est le commencement de la création. Au début, il n'y a qu'une une intention mais il faut faire confiance au processus :

Publicité

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. Gérer mes choix J'autorise

Everything Is Going to Be OK c’est tout simplement la phrase écrite sur un autocollant placé sur l’ampli du bassiste par un ingénieur du son perspicace. La joie d’une naissance et la perte d’êtres aimés imprègnent la trame du nouveau disque. Le temps entre parenthèses du studio d'enregistrement, loin des réalités de la vie, a mis du baume à leurs blessures, développé une empathie et accentué leur connivence. Ensemble, ils sortent plus forts de leurs épreuves et peuvent aller de l'avant avec encore plus de liberté.

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. Gérer mes choix J'autorise

Si les sons de l'album sont acoustiques, bénéficiant de quelques effets, le trio s’inspire des différents courants de la musique électronique. Des motifs rythmiques hypnotiques, des lignes mélodiques qui respirent, un espace immense et le dynamisme d'un nouveau départ, telle est la proposition de l'album Everything Is Going to Be OK dont la pochette a été réalisée par Chris Illingworth : « C'est toujours difficile de trouver une seule image qui peut englober tout un album. Il se passe beaucoup de choses émotionnellement dans ce nouveau disque ; hauts et bas, clair et sombre, mais le sentiment général est un sentiment de chaleur, de force et de positivité et nous voulions quelque chose qui donne immédiatement cette impression dès que vous le regardez.»

Everything Is Going to Be OK sort le 14 avril 2023 sur XXIM Records, le label électronique et classique de Sony Records