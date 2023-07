L’été tout en douceur de Pat Kalla & Le Super Mojo

« Que votre été soit Caramel ! ». C’est un appel en forme de bénédiction solaire que nous lancent aujourd’hui Pat Kalla et son Super Mojo. Aux premières heures de l’été, le griot du groove retrouve ainsi son sextet autour d’un nouveau single annonciateur d’un troisième album attendu au mois d’octobre via Heavenly Sweetness. Un chapitre de plus pour cette formation attachante qui combine avec brio depuis quelques années les rythmes africains et caribéens, mêlant le highlife, l’afrobeat, le makossa ou la cumbia au funk et à la suavité d'une poésie soulful.

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Baptisé Belle Terre, ce nouveau disque bénéficiera tout comme son prédécesseur d’une production assurée par le fidèle Guts. Et en forme de prélude de choix, Pat Kalla et son Super Mojo dévoilent donc d’ores et déjà ce Caramel on ne peut plus réconfortant. Assorti d’un clip bourré de smile tourné à Lyon sur les pentes de la Croix-Rousse, ce premier titre prend les allures d’un groove simple et funky, une confiserie pop et rayonnante idéale pour démarrer les vacances.