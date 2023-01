L'éthio-groove hypnotique de Ukandanz

Après son dernier disque exclusivement instrumental en quartet paru à l'été 2022, le groupe Ukandanz (membre de La Compagnie 4000), frappe à nouveau avec sa musique singulière s'inspirant du répertoire traditionnel et pop éthiopien et reforme leur quintet explosif avec le bouillonnant chanteur Asnake Gebreyes, l’une des figures charismatiques de la scène d’Addis-Abeba. Dès les premières notes du titre Ajebeshe lideresh new on est happé par la vitalité des musiciens, le groove des gammes pentatoniques (à cinq notes) et le chant envoûtant des textes en amharique :

Entre tradition et modernité, ces pionniers de l’éthio-crunch assument une certaine radicalité en mêlant rock garage, punk et improvisation à l’éthio-jazz né dans les années 1960, mis en lumière par des figures comme Mulatu Astatke et Mahmoud Ahmed. On retrouve le guitariste fondateur et compositeur, adepte des jeux polyrythmiques, Damien Cluzel, cette fois à la basse, le saxophoniste Lionel Martin toujours en quête de l'énergie brute et le claviériste Fred Escoffier au jeu très personnel qui illuminait déjà la première mouture du groupe. La dernière recrue, et pas des moindres, est le batteur Thomas Pierre qui allie dextérité, puissance et finesse de jeu. Le quartet détonnant porte la voix du chantre moderne et sa danse traditionnelle reconnaissable à sa rotation intense des épaules. Un cocktail hyper-énergétique à voir absolument en concert.

L'album Kemekem produit par la Compagnie 4000 paraît sur le label Ouch ! Records.