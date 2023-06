L’évasion méditative de Matthew Halsall

Matthew Halsall a amorcé en 2008 le renouveau d'un spiritual jazz s'inspirant de musiciens comme Alice Coltrane ou Pharoah Sanders. Tout comme le saxophoniste Kamasi Washington avec qui il joue régulièrement, ce trompettiste et compositeur, qui dirige la maison de disque indépendante Gondwana, marie les styles, jazz, électro, ambient, tout en captant les ondes et rythmes du monde. Cette fois-ci, il va encore plus loin en incorporant des samples en boucle qu'il crée lui-même. Le titre Water Street est un appel méditatif avec ses percussions répétitives des kalimba, glockenspiel, celesta, shaker et autres instruments faits main, puis le thème très doux introduit à la flûte et le solo au son large de la trompette. En studio, précise t-il, « je travaillais presque comme un DJ, ajoutant et retirant des éléments pour que les autres musiciens jouent par-dessus . C’était une nouvelle et amusante façon de travailler, et tout le monde s’est adapté à cette méthode. »

Après Salute To The Sun et un nouveau groupe de jeunes instrumentistes parmi les meilleurs de Manchester, Halsall, de plus en plus soucieux d'être en harmonie avec la nature, semble avoir travaillé sur l'idée de dépouillement pour faire émerger une musique, certes aux textures luxuriantes, mais qui va chercher l'essentiel. Accompagné de Matt Cliffe (saxophone, flûte), Alice Roberts (harpe), Jasper Green (piano), Gavin Barras (basse), Alan Taylor (batterie), Sam Bell (percussions), et Chip Wickham (saxophone, flûte), la musique de Matthew Halsall, à la fois apaisante et au groove énergisant, s'inspire des lignes architecturales modernes des lieux où elle a été conçue. Dans une maison d’architecte au nord du Pays de Galles avec une vue sur mer et une maison à Bridlington jouissant de belles ouvertures sur les côtes de la Mer du Nord, son esprit a pris le large.

An Ever Changing View sort le 8 septembre sur Gondwana Records. En concert à Paris, au Café de la Danse le 18 octobre 2023.