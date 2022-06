L’exploration lunaire fantasmée de Thomas de Pourquery

384 000 km séparent la Terre de la Lune. Notre Apollon et son Supersonic l’ont rejointe en un rien de temps. Il faut dire que la joyeuse équipée mène une mission de la plus haute importance : nous faire rêver à un monde meilleur avec sa musique libératrice qui surfe entre jazz, pop, rock progressif, improvisation barrée et j'en passe. Après le voyage initié sur l'album Back to the moon , l'onde de choc régénératrice nous embarque sur une lune surréaliste que Thomas de Pourquery découvre avant de rejoindre le batteur Edward Perraud, le trompettiste Fabrice Martinez, le saxophoniste Laurent Bardainne, le bassiste Frederic Galiay, le claviériste Arnaud Roulin et quelques danseurs et danseuses pour nous offrir un concert bien timbré :

Pour ce clip réalisé par DEEZOOIT, l'idée germée dans la tête de notre passager de l'espace était de "capter un état d’esprit, de livrer une performance scénique pleine d’énergie tout en faisant rêver : filmer leur concert sur la Lune !" avant de fêter en grandes pompes les 10 ans du Supersonic à Paris, au Trianon le 4 novembre.

Ça plane pour nous !

01 juillet - Vitrolles - Charly jazz Festival

07 juillet - Paris - Paris Jazz Festival

12 Juillet - Vienne - Jazz à Vienne

14 Juillet - Juan les Pins - Jazz à Juan

16 Juillet - Cenon - Le rocher de Palmer

21 juillet - Pornichet- Renc’Art

23 Juillet - Souillac - Souillac en Jazz

30 Juillet - Foix - Jazz à Foix

18 Aout - Malguénac - Arts des Villes Arts des Champs ect....

4 Nov à Paris pour fêter les 10 Ans du Supersonic au Trianon