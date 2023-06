L'hommage à Moacir Santos de Letieres Leite & Orkestra Rumpilezz

Le maestro et musicien brésilien Letieres Leite est décédé en octobre 2021, des suites du Covid-19. Il dirigeait le big band afro-brésilien Orkestra Rumpilezz, inspiré par les richesses musicales de l’Atlantique Noir et notamment par le grand maître de Pernambuco, Moacir Santos, qui a influencé plusieurs artistes, de Baden Powell à Dori Caymmi, en passant par Nara Leão et João Donato. Dans son album-hommage intitulé Moacir de todos os santos, Letieres réinvente sept des dix thèmes du disque Coisas, multi-récompensé en 1965. Cette revisite sortie le 12 mai dernier, mêlant passé et modernité avec des éléments rythmiques harmoniques et mélodiques de caractère, est le dernier enregistrement de Letieres Leite. Il n’a jamais pu entendre le rendu final puisqu'il est mort pendant le mixage du disque qui met en lumière des invités comme Raul de Souza, Joander Cruz, Marcelo Martins et Caetano Veloso :

«Il y a quelques années, Letieres Leite réunissait à Salvador un groupe sélect et éclectique de musiciens, une vingtaine, noirs, métis et blancs – tous associés aux aspects les plus populaires ou les plus classiques-savants de la musique qui se fait en Bahia. Issus d'orchestres de concert, d'ensembles de danse, de terreiros de candomblé, de clubs musicaux cultivant le jazz et des plus récentes avant-gardes de la pop internationale, ces musiciens se sont réunis sous la direction de Letieres, lui, un multi-artiste soucieux de promouvoir les sauvetages et de faire avancer les avancées dans le musique de Bahia et du Brésil »- Gilberto Gil.

Enregistré à Salvador à Bahia, et sorti à l’origine au Brésil en 2022, l'album Moacir De Todos Os Santos a fait sa toute première sortie internationale sur le nouveau label portugais Lusofonia Record Club, en vinyle. Il a été conçu, arrangé et dirigé par Letieres Leite, dirigé artistiquement par Letieres et Sylvio Fraga, produit par Letieres, Sylvio et Pepê Monnerat, et enregistré par Pepê et Edu Costa à Estúdio Rocinante.