Lionel Martin rend hommage au géant Pharoah Sanders

Disciple de John Coltrane, Pharoah Sanders a participé à la naissance du free jazz. Il est l'une de ses figures les plus créatives. Très influencé par les musiques africaines, indiennes et orientales, il fut un des pionnier d'un spiritual jazz destiné à grimper au septième ciel. Sun Ra l'avait d'ailleurs intégré dans son groupe de musique hallucinatoire. Pour le saxophoniste Lionel Martin, il est l'un des grands musiciens qui l'ont inspiré : « Il y a eu Sydney Bechet bien-sûr, puis la découverte de Pharoah Sanders qui pour le coup, je peux voir en concert et qui m'insuffle, nous insuffle, nous souffle l'amour, la largeur ...Alors pour lui rendre hommage je choisis le soprano pour ne pas aller déranger ses vibrations ténoristiques et me fond dans le son de l'instant présent de mémoire et d'avenir. Pharoah, merci grand roi du rayonnement. »

C'est en pleine préparation du concert inédit, en tant que soliste invité, sur L'Oiseau de Feu de Stravinsky dirigé par Daniel Kawka (le 4 octobre à l'Opéra de Saint-Étienne dans le cadre du Rhino Jazz(s) Festival), que Lionel Martin a vu son souffle coupé à l'annonce de la mort du géant. Un hommage immédiat s'imposait.

Notez que Sol - Étincelles, le troisième volet de l'aventure solo de Lionel Martin reliée au Grand Barouf du Rhino Jazz 2021 et à sa rencontre avec Robert Combas sort ce 30 septembre.