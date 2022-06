L'Instant Fip à la Fnac présente Mahal de Toro y Moi

Connu pour sa musique évanescente, synthétique, propice à la rêverie, la musique de Toro y Moi a évolué voire maturé depuis 12 ans, et nous offre cette année ce nouvel album, toujours aussi difficile à classer dans une seule case. Mélange de pop un peu planante, un peu cosmique, de groove, de grosses basses, de guitares parfois saturées et avec un vrai côté indie rock, on pense à des artistes comme Beck ou Mac DeMarco. Ce qui vient donner une cohérence à cet incroyable disque est la voix de Chaz Bear, qui vient lier toutes ces influences et cette profusion de styles.