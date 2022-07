L'instant Fip à la Fnac présente Some Nights I Dream of Doors d'Obongjayar

L'artiste londonien, originaire de Calabar au Nigéria, est, très jeune, influencé par le hip-hop américain et le rap. À travers les rencontres et lieux qu'il a fréquentés tout au long de sa jeunesse, sa culture musicale se développe et se diversifie avec des découvertes telles que Radiohead et Fela Kuti. Le voici armé pour trouver sa propre voie et son propre son. Depuis, il compte à son actif des collaborations avec Joe Armon-Jones, Nubya Garcia, Pa Salieu, Little Simz. Il se lance désormais seul et arrive avec un premier album teinté de son hip-hop, de la soul, beaucoup, de l’afrobeat, des éléments electro, un équilibre sur le fil de ses influences et sur fond de textes parfois politiques, parfois très personnels. Cet album va vous faire du bien !