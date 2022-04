L'Instant Fip à la Fnac présente : "Topical Dancer" de Charlotte Adigéry et Bolis Pupul

L'Instant Fip à la Fnac de ce mois-ci est un ovni nommé Topical Dancer de Charlotte Adigéry et Bolis Pupul, originaires de Gand. L'album est un cocktail ovniesque : funk, electro, synthétique et organique, sous la voix soul de Charlotte Adigéry qui chante en français, anglais, flamand et créole. Certainement le reflet de leurs origines multiples parmi lesquelles la Martinique, la Guadeloupe, le Nigéria, la Chine et la Belgique. Par ailleurs, une fois n'est pas coutume, la pochette du vinyle est magnifique, avec une version limitée vinyle blanc et vinyle noir. Certainement le disque du printemps, voire de l'été...

