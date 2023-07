L'introspection sensuelle de Cautious Clay

Le chanteur, producteur et multi-instrumentiste Joshua Karpeh, alias Cautious Clay (qui a écrit et produit pour John Legend, remixé Billie Eilish et s'est fait sampler par Taylor Swift), annonce son nouvel album pour le 18 août sur le label Blue Note. En plus de distiller une voix douce au groove imparable, il joue des saxophones soprano et ténor, des flûtes, clarinette basse, guitare, basse électrique et synthétiseur. Sur Karpeh, il invite le trompettiste Ambrose Akinmusire, le saxophoniste Immanuel Wilkins, le vibraphoniste Joel Ross, le claviériste Julius Rodriguez, le bassiste Joshua Crumbly et le batteur Sean Rickman. On note aussi une apparition de son oncle le bassiste Kai Eckhardt, de la chanteuse et compositrice de Brooklyn, d'origine pakistanaise, Arooj Aftab ou encore du guitariste californien Julian Lage sur cette ballade sentimentale :

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. Gérer mes choix J'autorise

La voix hypnotique de Cautious Clay naviguant du R&B à la pop en passant par l'indie rock, dévoile son intimité existentielle largement biographique : «Tout au long de cet album, dixit le natif de Cleveland en Ohio, j'assimile le parcours de ma vie à un amalgame des expériences de vie passées de ma famille, une exploration de mon présent et de la manière dont ces pièces influenceront l'avenir.» Les thèmes de l'autonomie, de l'équilibre entre famille et travail ainsi que l'identité culturelle sont présents tout au long du disque.

Publicité

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. Gérer mes choix J'autorise

Apprendre à être seul pour être la version la plus saine de soi-même lorsqu'on est entouré, tel est la quête de Cautious Clay.