L'ode à l'amour ensoleillée de J.W Francis

J.W Francis écrit des chansons sur sa vie ou sur des séquences surréalistes et il se met volontiers à la disposition de ses fans. Tel un cupidon naïf et un poil déjanté, chaque année à l’approche de la Saint-Valentin, il demande à ses admirateurs masculins sur les réseaux sociaux, de lui envoyer le nom de leur Valentine et la raison pour laquelle elle est aimée. « J'écrirai une chanson pour elle en votre nom », précise-t-il.. Il a reçu environ trois cent demandes.

Certains textes sont chantés tels quels, d'autres, retravaillés, concernent davantage la vie de l’artiste mais restent fidèles à l'esprit de la proposition originelle. La chanson éponyme est assez personnelle. Ayant vécu seul dans un appartement de Brookyn en confinement durant quatre mois, il aurait tout donné pour être avec sa mère à Paris :

Né dans l’Oklahoma, J.W Francis a été élevé à Paris. Enfant, il rêvait d'être un écrivain comme C.S Lewis, J.R.R Tolkien, J.K Rowling. Il a donc choisi un pseudo avec deux lettres pour faire "genre". Après Wanderkid et We Share a Similar Joy, il a enregistré son troisième album à New-York, où il vit. Dream House qui sort sur le label londonien Sunday Best Recordings. s'inspire des Strokes, avec des touches de Lou Reed, mais sa pop rêveuse est bel et bien à l'image de J.W Francis, très fleur bleue, décontractée et pleine d'humour. La chanson suivante met en avant le désir de s'échapper, d'être quelqu'un d'autre :