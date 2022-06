L’une des premières démos de Lou Reed fait surface

Lou Reed nous manque. Disparu en octobre 2013, l’ange noir du rock aurait fêté ses 80 ans cette année tandis que son influence et son héritage, en solo ou avec le Velvet Underground, demeurent aujourd’hui encore immenses. En cette année charnière, le label américain Light in the Attic a donc eu la bonne idée de célébrer le rockeur new-yorkais en annonçant la sortie cet été d’une somme d’archives parcourant ses tout débuts avec John Cale, aux prémices mêmes du Velvet Underground. Une vingtaine de prises très précoces et pour certaines inédites, datant de 1963 pour les plus anciennes, préfigurent ainsi la composition de certains des plus grands hits de ce groupe légendaire.

Baptisée Words & Music, May 1965, cette sortie devrait ainsi être synonyme d’émotion pour tous les fans de l’auteur de Walk on the Wild Side qui découvriront des enregistrements d’un jeune Lou Reed encore habité par le folk mais dont la poésie et les angoisses magnifiques transparaissent déjà avec éclat. Accompagné au micro par son futur complice John Cale, ce disque précieux se dévoile d’ores et déjà au travers d’une version très précoce de I’m Waiting For The Man. Captée en mai 1965, alors que le Velvet Underground n’a pas encore de nom, cette prise porte en elle tous les germes du futur hit qui ne sera publié que deux ans plus tard avec le premier album du groupe. Seule la guitare acoustique et l’harmonica accompagnent le duo sur cette version tandis que leurs racines folk apparaissent au grand jour. Classe.

