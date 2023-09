L’univers onirique du piano volubile de Faraj Suleiman

De solos en quatuors, quintettes, ou arrangements pour chœur et orchestres, Faraj Suleiman multiplie les expériences pianistiques. Le répertoire musical arabe étant axé sur la chanson, il donne aussi de la voix. Son jeu déployé avec maestria transpire autant la tradition que les compositeurs marquants comme Satie, Debussy, Astor Piazzola, Keith Jarrett. On retrouve aussi la tension du tango dans certains morceaux.

Avec les partitions du disque As much as it takes joué en compagnie du guitariste Louis Matute, des oudistes Darwish Darwish et Habib Shehadeh Hanna, du batteur Alberto Malo et du contrebassiste Jules Martinet, le compositeur s'engage : "Toute œuvre produite par un Palestinien est, dit-il, intrinsèquement politique". Le trompettiste Erik Truffaz est invité sur deux titres, Have You Eaten? et Oriental Melody :

Faraj Suleiman est né en 1984 dans le village d’Al-Ramah au nord de la Palestine. Plongé dans le musique depuis son plus jeune âge avec un oncle qui jouait du violon, il étudie Bach, Beethoven ... puis préfère s'adonner au foot. Plus tard, il fait la connaissance d’Arie Shapira, professeur de musique israélien, une rencontre importante qui lui redonne le goût du piano et l'envie de suivre des études de musicologie.. En 2014 il sort son premier album Log In. Sa participation au Festival de Jazz de Montreux en 2018 lance sa carrière en Europe. Il signe aussi la musique de Alam, le drame franco-tunisien de Firas Khoury sorti en août dernier..

La route de ce dernier album As Much As It Takes (Quoiqu'il en coûte), attendu le 29 septembre sur le label indépendant Two Gentlemen, ne fut pas un long fleuve tranquille, à cause de la crise sanitaire du Covid 19. Les titres enregistrés en Suisse évoquent l'enfance du pianiste, les musiques de mariage auquel son père le destinait et aussi la vie actuelle à Haïfa, imprégnée par le régime d'oppression et de domination imposé par Israël. De sa ville natale à Paris où il nourrit de nouveaux horizons, Faraj Suleïman, habité par ses compositions, traduit son romantisme et sa colère. On aime le jeu très intense de ce pianiste d'une créativité intarissable qui rappelle parfois celui de Tigran Hamasyan. Un album à ne pas manquer qui tisse des correspondances remarquables avec les musiques occidentales.

