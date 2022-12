La beauté onirique des ballades pop folk de Rozi Plain

S'il est de bon ton pour certains artistes folk de cultiver l'art mélancolique il n'en est rien pour Rozalin Leyden. Avec son projet Rozi Plain, la chanteuse et musicienne anglaise préfère mettre son talent mélodique et son chant un rien espiègle au service d'ornement pop folk toujours plus novateurs et ouverts sur le monde. Peux-être est-ce son sens du collectif qui lui permet de croquer la vie avec tant de beauté dans ses ballades aussi délicates que complexes, elle qui a crée à Bristol le label collectif Cleaner Records et collaboré avec Frànçois And The Atlas Mountains, This Is The Kit, Sleeping States ou encore Rachael Dadd. Et c'est bien dans un esprit d'équipe et de liberté que la songwriter a enregistré les dix chansons de l'album Prize avec une équipe de musiciens élargie.

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. Gérer mes choix J'autorise

Au Pays Basque dans les studios Shorebreake, à Londres, Bristol et Glasgox, Rozi Plain a ciselé une cinquième oeuvre magnifique, laissant les arpèges et le chant unique de Rozi s'évader vers des orchestrations de cordes, des ornements élégiaques de cuivres, des synthés irréels, des oscillations électroniques, le groove chaleureux de lignes de basse ondulantes et de rythmes mouvants. Les atmosphères comme les émotions mutent à chaque chanson, délicates et intimes avant de se libérer, ardentes et festives. Il se dégage de l'album une certaine béatitude, une sincérité et une convivialité bien trop rares en ces temps étranges.

Publicité

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. Gérer mes choix J'autorise

« Help est ma chanson préférée sur le nouvel album. Nous l'avons transformée en ce qu'elle est devenue dans la neige à Glasgow avec Gerard et Jamie. Un sentiment peut être une cible mouvante et essayer de le retrouver n'est pas toujours possible. Parfois, il s'échappe sans même que vous le sachiez. Les choses que l'on aime changent et c'est bien ainsi, mais cela peut demander de creuser profondément. Cole Pulice joue du saxophone (dont le son ressemble un peu à celui des cordes) ! La harpe est Serafina Steer ! James Howard joue de la guitare (sonne un peu comme un accordéon). Amaury Ranger à la basse. Gerard Black sur une centaine de claviers différents ! Jamie Whitby Coles à la batterie. » déclare Rozalin Leyden.

L'album Prize sort le 13 janvier sur Memphis Industries et Rozi Plain est en concert le 11 février au Hasard Ludique à Paris.