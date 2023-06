La cavale techno de Léon Phal

Léon Phal accélère. Le jeune saxophoniste prépare la sortie en septembre prochain de Stress Killer, un troisième album en quintet en forme de suite à son remarquable Dust to Stars publié il y a deux ans. Le Franco-Suisse a pu depuis, capitaliser sur ce disque pétri d’un jazz contemporain et audacieux, multipliant les concerts et les festivals tout en travaillant ponctuellement avec d’autres électrons libres de la même trempe que lui. Car à l’instar du trio strasbourgeois Emile Londonien qui s’est fait connaitre en brouillant les frontières du genre, Léon Phal aime à s’inspirer parfois des musiques house ou techno, et les jouer à travers son prisme de jazzman et d’improvisateur.

Aujourd’hui, le trentenaire passe une étape supplémentaire avec la sortie de Fuck Yeah, un prélude ouvertement dancefloor de son prochain album. Une véritable cavale techno en forme de clin d’œil aux pionniers du genre, au cours de laquelle son saxophone papillonne avec brio sur un kick entêtant. "Fuck Yeah", c’est ce qu’on se dit quand on a réussi à accomplir quelque chose dont on est fier. J’ai réussi à mettre tous les éléments qui me caractérisent dans un morceau, y compris la bonne humeur !", confie ainsi le musicien à propos de ce nouveau titre. Avec ses breaks à l’ancienne et son synthé obsédant, ce single ne préjuge d'ailleurs pas de la suite d’un disque qui promet encore bien d’autres facettes. Mais il résonne comme une escapade vivifiante et libératoire de Léon Phal, en pleine lumière noire. Vivement la suite.

En concert : le 12 juin au POPUP! (Paris)