La chanteuse brésilienne Astrud Gilberto est morte

Quelques mois après Gal Costa , le Brésil perd une autre de ses grandes voix. Astrud Evangelina Weinert, plus connue sous le nom d’Astrud Gilberto, avait contribué au succès planétaire de la bossa nova en 1963, quand, à 23 ans, elle avait interprété en anglais les paroles de la chanson Garota de Ipanema. Devenu The Girl From Ipanema, cet hymne bossa avait été enregistré, sur une composition de Tom Jobim, avec son mari de l’époque João Gilberto et le saxophoniste américain Stan Getz sur l'album culte Getz /Gilberto.

C'est sa petite-fille Sofia Gilberto qui a annoncé la triste nouvelle sur les réseaux sociaux avec ce message : « Je suis là pour vous annoncer la triste nouvelle que ma grand-mère est aujourd’hui devenue une étoile aux côtés de mon grand-père João Gilberto, est-il écrit. Elle a donné la voix à la version anglaise de The Girl From Ipanema. La chanson, un hymne de bossa-nova, est devenue la deuxième plus jouée au monde principalement grâce à elle. J’aime et j’aimerai Astrud pour toujours et elle était le visage et la voix de la bossa-nova dans la plupart des régions de la planète ».

Née dans l'État de Bahia et carioca d'adoption, Astrud Gilberto s'était éloignée de la scène après la vague bossa nova avant de participer à la compilation caritative "Red Hot + Rio" pour la Red Hot Organization et de chanter avec George Michael ou en 1996 avec Etienne Daho sur Les Bords de seine, extrait du sixième album studio du chanteur Éden. Astrud Gilberto avait fondé sa propre maison de production, Gregmar, et militait pour la défense de la cause animale