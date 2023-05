La dernière playlist de Ryūichi Sakamoto

L’émotion ne manquera pas de vous submerger à l’écoute de cette playlist. La toute dernière compilée par Ryūichi Sakamoto, maestro du cinéma et des claviers qui s’est éteint au mois de mars dernier à l’âge de 71 ans. Alors qu’il luttait contre un cancer féroce de longue date, ce virtuose n’avait jamais été aussi recherché et célébré que ces dernières années pour son œuvre titanesque forgée durant près de cinquante ans. Et alors qu’il vivait chez lui ses derniers instants, l’ancien Yellow Magic Orchestra avait pris le temps de sélectionner avec une ultime attention la trentaine de compositions destinées à être jouées durant ses funérailles.

Cette sélection très cinématographique, l’entourage du compositeur a choisi aujourd’hui de la mettre en ligne et de la partager au plus grand nombre sous la forme d’une playlist en accès-libre. Un éventail poignant du panthéon de Sakamoto qui s’ouvre avec une longue pièce en forme de limbes ambient composées par l’un de ses fidèles, le producteur électronique Alva Noto. S’ensuit le Thème de Camille, suprême chef-d’œuvre de George Delerue écrit pour Le Mépris mais aussi le Romanzo d’Ennio Morricone, ou encore la première Gymnopédie d’Erik Satie.

Après cette valse immortelle, Debussy, Bach, ou encore Haendel et sa Sarabande aveuglante (Barry Lyndon) sont encore à l’honneur avant que le génie de Nino Rota n’effleure lui aussi cet ultime adieu à Ryūichi Sakamoto. « Il était vraiment attaché à la musique jusqu’à la fin », a tenu à préciser l’entourage du virtuose en partageant cette playlist. Nul doute qu’elle l’accompagne encore aujourd’hui.