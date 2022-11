La fascinante exploration spatiale de Joachim Florent

La formule piano – basse – batterie, pierre angulaire du jazz, s’est émancipée notamment avec des musiciens comme Bill Evans, son approche impressionniste de l’harmonie et son jeu très poussé dans les polyrythmies. Pour le contrebassiste-bassiste nantais d'origine belge Joachim Florent, le trio mythique que Bill Evans formait avec la batteur Paul Motian et le jeune et génial contrebassiste Scott LaFaro est à l’apogée de cette forme tripartite. Tout comme celui de Chick Corea avec Miroslav Vitous et Roy Haynes, qui, sur l’indispensable Now He Sings, Now He Sobs, redistribue le rôle de la section rythmique n’étant plus juste là pour mettre en valeur le piano. Avec son trio Designers et l'album du même nom qui sort le 2 décembre sur l'excellent label finlandais We Jazz Record, Joachim Florent met sa pierre à l’édifice et place le changement en élément de stabilité.

Enfant, Joachim Florent débutait son apprentissage de la musique sur un piano. Toujours attaché à cet instrument, depuis 2019 il écrit des études pour piano sur le modèle de la géométrie et de l’architecture, très inspiré par l’œuvre fictive de l’artiste belge Filip Dujardin, photographe et historien d’art qui détourne les codes de la photographie d’architecture pour nous donner à voir des montages numériques de bâtiments à la fois vraisemblables et improbables. Joachim Florent s’affranchit lui aussi de toutes convenances et créé une musique surréaliste qu’il souhaite néanmoins familière et harmonieuse. « Ces morceaux sont très synthétiques et se développent avec ces deux supers improvisateurs qui ont vite compris où ça pouvait nous embarquer », dixit Joachim Florent avant de nous confier avoir l'impression que ce trio a un potentiel infini.

Du groupe mutant Radiation10, aux trios MeTaLO-PHoNe et Jean-Louis qui cultivent des approches rythmiques et timbrales singulières, en passant par le G.R.I.O, le Lady M du guitariste Marc Ducret ou encore le Révolution du saxophoniste François Corneloup, le bassiste, contrebassiste se démarque par sa recherche perpétuelle de nouveaux territoires sonores au service d'un imaginaire musical contemporain. Son jeu tout à la fois agile, osé et classieux, ne pouvait qu'être en osmose avec les fabuleux improvisateurs que sont Will Guthrie et Aki Rissanen, riches tous deux d'un background jazz très affirmé tout en étant de subtiles explorateurs. Ce trio bigrement excitant qui sort son premier disque, n'a, à coup sûr, pas fini de faire parler de lui.

« Il me tarde d’entendre ce disque annoncé pour début décembre et d’y retrouver ces folles et insaisissable figures qui m’ont tenu en alerte durant tout le concert » - Franck Bergerot - Jazz Magazine